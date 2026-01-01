    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Aktivisten

    Zwei Demonstranten im Iran getötet

    • Mindestens zwei Demonstranten im Iran getötet.
    • Opfer waren 21 und 28 Jahre alt, laut Hengaw.
    • Gewaltsame Zusammenstöße mit Sicherheitskräften.
    Aktivisten - Zwei Demonstranten im Iran getötet
    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Aktivisten zufolge mindestens zwei Teilnehmer der Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung ums Leben gekommen. Wie die Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen auf Telegram berichtete, wurden die Demonstranten in der Stadt Lordegan getötet. Hengaw zufolge waren die Männer 21 und 28 Jahre alt. Einem Bericht über den Tod eines dritten Demonstranten werde nachgegangen, hieß es weiter.

    Auch die staatsnahe iranische Nachrichtenagentur Fars meldete zwei Tote bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestteilnehmern und Sicherheitskräften in der Stadt. Demonstranten hätten bei den Protesten Reifen angezündet und Polizisten angegriffen, hieß es dort./arb/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
