    Der Börsen-Tag

    US-Börsen schwächeln: Dow rutscht ab – Nike glänzt als Top-Wert

    Die Wall Street zeigt sich heute ohne klare Richtung: Während der Dow Jones schwächelt, hält sich der S&P 500 stabiler – und einzelne Aktien sorgen für deutliche Ausschläge.

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die US-Aktienmärkte zeigen sich heute leicht schwächer, wobei der Dow Jones etwas deutlicher nachgibt als der breiter gefasste S&P 500. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell bei 48.380,57 Punkten und liegt damit 0,19 Prozent im Minus. Der Leitindex der Wall Street setzt damit seine jüngste Schwächephase moderat fort und signalisiert eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, insbesondere bei den klassischen Standardwerten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht derzeit bei 6.900,30 Punkten und verliert 0,09 Prozent. Damit fällt das Minus im marktbreiten Index geringer aus als beim Dow Jones. Dies deutet darauf hin, dass die Verluste im Gesamtmarkt bislang begrenzt bleiben und vor allem einzelne Schwergewichte im Dow etwas stärker unter Druck stehen. Insgesamt präsentieren sich die US-Börsen damit verhalten, ohne klare Impulse nach oben oder unten. Während der Dow Jones etwas stärker nachgibt, zeigt sich der S&P 500 vergleichsweise stabil und federt die Abgaben im Markt ab. Anleger warten offenbar auf neue konjunkturelle oder geldpolitische Signale, bevor sie sich stärker positionieren.

    Dow Jones Topwerte

    Nike (B) führt die Liste der Topwerte im Dow Jones mit einem beeindruckenden Anstieg von 4,12%. Verizon Communications und Chevron Corporation zeigen hingegen nur minimale Zuwächse von jeweils 0,07%.

    Dow Jones Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die Flopwerte im Dow Jones negative Entwicklungen. Walt Disney fällt um 0,89%, gefolgt von American Express mit einem Rückgang von 0,92%. IBM hat mit einem Minus von 1,93% den größten Verlust in diesem Index.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 zeigt Nike (B) erneut eine starke Performance mit einem Anstieg von 4,12%. Molina Healthcare folgt mit einem soliden Plus von 1,69%, während TransDigm Group einen Zuwachs von 1,02% verzeichnet.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind deutlich ausgeprägter. AppLovin Registered (A) fällt um 2,87%, während Moderna einen Rückgang von 3,03% hinnehmen muss. Host Hotels & Resorts hat mit einem Minus von 3,06% den größten Verlust in diesem Index.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
