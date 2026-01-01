Der Börsen-Tag
US-Börsen schwächeln: Dow rutscht ab – Nike glänzt als Top-Wert
Die Wall Street zeigt sich heute ohne klare Richtung: Während der Dow Jones schwächelt, hält sich der S&P 500 stabiler – und einzelne Aktien sorgen für deutliche Ausschläge.
Entwicklung der IndizesDie US-Aktienmärkte zeigen sich heute leicht schwächer, wobei der Dow Jones etwas deutlicher nachgibt als der breiter gefasste S&P 500. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell bei 48.380,57 Punkten und liegt damit 0,19 Prozent im Minus. Der Leitindex der Wall Street setzt damit seine jüngste Schwächephase moderat fort und signalisiert eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, insbesondere bei den klassischen Standardwerten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht derzeit bei 6.900,30 Punkten und verliert 0,09 Prozent. Damit fällt das Minus im marktbreiten Index geringer aus als beim Dow Jones. Dies deutet darauf hin, dass die Verluste im Gesamtmarkt bislang begrenzt bleiben und vor allem einzelne Schwergewichte im Dow etwas stärker unter Druck stehen. Insgesamt präsentieren sich die US-Börsen damit verhalten, ohne klare Impulse nach oben oder unten. Während der Dow Jones etwas stärker nachgibt, zeigt sich der S&P 500 vergleichsweise stabil und federt die Abgaben im Markt ab. Anleger warten offenbar auf neue konjunkturelle oder geldpolitische Signale, bevor sie sich stärker positionieren.
Dow Jones TopwerteNike (B) führt die Liste der Topwerte im Dow Jones mit einem beeindruckenden Anstieg von 4,12%. Verizon Communications und Chevron Corporation zeigen hingegen nur minimale Zuwächse von jeweils 0,07%.
Dow Jones FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die Flopwerte im Dow Jones negative Entwicklungen. Walt Disney fällt um 0,89%, gefolgt von American Express mit einem Rückgang von 0,92%. IBM hat mit einem Minus von 1,93% den größten Verlust in diesem Index.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 zeigt Nike (B) erneut eine starke Performance mit einem Anstieg von 4,12%. Molina Healthcare folgt mit einem soliden Plus von 1,69%, während TransDigm Group einen Zuwachs von 1,02% verzeichnet.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind deutlich ausgeprägter. AppLovin Registered (A) fällt um 2,87%, während Moderna einen Rückgang von 3,03% hinnehmen muss. Host Hotels & Resorts hat mit einem Minus von 3,06% den größten Verlust in diesem Index.
