    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berichte

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drei Tote bei mutmaßlichem Angriff auf Polizeiwache im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Menschen bei Angriff auf Polizeiwache getötet.
    • 17 Verletzte nach Vorfall in Lorestan gemeldet.
    • Videos zeigen Randalierer, Schüsse und Flammen.
    Berichte - Drei Tote bei mutmaßlichem Angriff auf Polizeiwache im Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Berichten zufolge drei Menschen bei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Polizeiwache getötet worden. In der Provinz Lorestan seien drei "Randalierer" bei dem Versuch, in eine Wache einzudringen, getötet worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. 17 weitere Menschen seien verletzt worden.

    Auf Videos in den sozialen Medien, die den mutmaßlichen Ort des Geschehens zeigen sollen, sind vermummte Personen zu sehen, die Autos in Brand setzen und Steine werfen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören und Flammen zu sehen. Die Angaben zu dem Vorfall in der Stadt Asna ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Bereits am Nachmittag hatten Aktivisten und iranische Medien von Todesopfern berichtet. Mit dem Vorfall in Lorestan steigt die Zahl der Toten bei den Ausschreitungen auf mindestens sechs. Dutzende Menschen wurden staatlichen Medien zufolge bereits bei den Protesten festgenommen./arb/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berichte Drei Tote bei mutmaßlichem Angriff auf Polizeiwache im Iran Im Iran sind Berichten zufolge drei Menschen bei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Polizeiwache getötet worden. In der Provinz Lorestan seien drei "Randalierer" bei dem Versuch, in eine Wache einzudringen, getötet worden, berichtete die iranische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     