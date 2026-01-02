BYD gegen Tesla! KI-Profiteure BioNTech und Rio Tinto Partner Aspermont! Aktien für 2026? Paukenschlag kurz vor Silvester! BYD hat Tesla vom E-Auto-Thron gestoßen. Die Chinesen sind jetzt auch Weltmarktführer bei rein elektrischen Fahrzeugen. Doch die Aktie hat 2025 klar enttäuscht. Ein Gewinner in 2026 könnte die Aspermont-Aktie sein. …



