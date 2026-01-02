    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAspermont AktievorwärtsNachrichten zu Aspermont
    BYD gegen Tesla! KI-Profiteure BioNTech und Rio Tinto Partner Aspermont! Aktien für 2026?

    Paukenschlag kurz vor Silvester! BYD hat Tesla vom E-Auto-Thron gestoßen. Die Chinesen sind jetzt auch Weltmarktführer bei rein elektrischen Fahrzeugen. Doch die Aktie hat 2025 klar enttäuscht. Ein Gewinner in 2026 könnte die Aspermont-Aktie sein. …

    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag kurz vor Silvester! BYD hat Tesla vom E-Auto-Thron gestoßen. Die Chinesen sind jetzt auch Weltmarktführer bei rein elektrischen Fahrzeugen. Doch die Aktie hat 2025 klar enttäuscht. Ein Gewinner in 2026 könnte die Aspermont-Aktie sein. Das Unternehmen verbindet auf wahrscheinlich einzigartige Weise den boomenden Rohstoffsektor mit einem skalierbaren Technologiegeschäftsmodell. Die Aktie erscheint alles andere als teuer zu sein. Wenig Freude hatten im Jahr 2025 Aktionäre von BioNTech. Die Aktie hat fast 30 % an Wert verloren. Doch im laufenden Jahr stehen wichtige Studiendaten an. Analysten sehen eine Kaufchance.

