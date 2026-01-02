    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Über 770 % in 2025! Geht die Rally 2026 weiter? Rheinmetall, Almonty Industries, MP Materials!

    Was für ein Jahr für Rüstung und kritische Rohstoffe. China setzt seinen Rohstoffschatz verstärkt als geopolitische Waffe ein. Insbesondere die USA reagieren konsequent und pushen die westlichen Unternehmen. Wolfram tritt aufgrund seiner …

    Über 770 % in 2025! Geht die Rally 2026 weiter? Rheinmetall, Almonty Industries, MP Materials!
    Foto: esg-aktien.de
    Was für ein Jahr für Rüstung und kritische Rohstoffe. China setzt seinen Rohstoffschatz verstärkt als geopolitische Waffe ein. Insbesondere die USA reagieren konsequent und pushen die westlichen Unternehmen. Wolfram tritt aufgrund seiner strategischen Bedeutung aus dem Schatten der Seltenen Erden. Wolfram-Produzent Almonty Industries nimmt die riesige Mine in Südkorea in Betrieb und die Aktie schießt um 770 % nach oben. Da kann selbst MP Materials nicht mithalten. Das Unternehmen ist allerdings auch deutlich höher bewertet. Holt Almonty 2026 weiter auf? Und was macht Rheinmetall? Das Wachstum in 2025 fällt weniger stark aus als erwartet. Dennoch sehen Analysten für 2026 Kurspotenzial beim größten deutschen Rüstungskonzern.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Über 770 % in 2025! Geht die Rally 2026 weiter? Rheinmetall, Almonty Industries, MP Materials! Was für ein Jahr für Rüstung und kritische Rohstoffe. China setzt seinen Rohstoffschatz verstärkt als geopolitische Waffe ein. Insbesondere die USA reagieren konsequent und pushen die westlichen Unternehmen. Wolfram tritt aufgrund seiner …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     