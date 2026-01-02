    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    DIHK

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland darf nicht 'Besserwisser' bei Klimapolitik spielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurswechsel in Klima- und Energiepolitik gefordert.
    • Deindustrialisierung droht durch hohe Transformationskosten.
    • Internationale Abstimmung für Klimaziele unerlässlich.
    DIHK - Deutschland darf nicht 'Besserwisser' bei Klimapolitik spielen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - DIHK-Präsident Peter Adrian fordert einen Kurswechsel in der Klima- und Energiepolitik. "Ich glaube, dass wir mittlerweile erkannt haben, wie der eingeschlagene Weg ohne Korrektur wichtige Teile der Industrie ruiniert", sagte Adrian der Deutschen Presse-Agentur.

    Es drohe eine Deindustrialisierung - mit absurden Folgen: "Dann kaufen wir uns die Produkte, die wir heute bei uns schon sehr effizient und klimafreundlich herstellen können aus Ländern ein, in denen sie mit weniger Effizienz und mehr CO2 hergestellt werden."

    Es sei ein anderer Ansatz in der Klima- und Energiepolitik nötig, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). "Deutschland darf hier nicht weiter den Besserwisser für die ganze Welt spielen. Wir müssen es schlichtweg besser machen, indem wir andere Länder einbinden."

    Die DIHK kritisiere nicht das Ziel der Klimaneutralität. "Sondern was wir kritisieren, ist der Weg dorthin und die damit verbundenen hohen Kosten der Transformation, insbesondere im Bereich der Energieversorgung."

    Die DIHK hatte eine Studie in Auftrag gegeben mit dem Ergebnis, dass die Energiewende mit dem bisherigen Kurs viel zu teuer und für die Unternehmen nicht zu stemmen sei. Kostentreiber seien etwa hohe Investitionen in den Ausbau der Stromnetze, in die Transformation industrieller Prozesse sowie neue Kraftwerke. Dazu kämen im internationalen Vergleich hohe Energiekosten. Adrian sprach von einem enormen Handlungsbedarf.

    "Indien will 2070 klimaneutral werden, China 2060, die EU insgesamt 2050, Deutschland 2045. Wir sind in Deutschland global für etwa 1,5 Prozent der Emissionen verantwortlich", sagte Adrian. "Wir wollen weltweit erreichen, dass wir klimaneutral werden, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen global einigermaßen einhalten können. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir eine abgestimmte Vorgehensweise mit den großen, wichtigen Wirtschaftsnationen hinbekommen."

    Deutschland habe, bezogen auf das Referenzjahr 1990, bisher 48 Prozent CO2-Einsparungen erreicht. Viele andere Industrieländer hätten die Emissionen dagegen gesteigert. "Das Klimaziel werden wir nur erreichen, wenn wir einen Prozess der internationalen Abstimmung hinbekommen."

    "Die EU-Kommission hat jetzt gesagt, zur Erreichung der Klimaziele seien kompensatorische Maßnahmen international bis zu 5 Prozent zulässig", sagte der DIHK-Präsident. "Das ist ein guter erster Ansatz."

    Adrian nannte ein Beispiel. "Aufforstungen im brasilianischen Regenwald wären ein großer Beitrag für eine CO2-Kompensation." Aus der Perspektive des globalen Klimaschutzes komme es weniger darauf an, was man in Deutschland allein tue. "Für das Ergebnis wichtiger wäre es, wenn wir weltweit erfolgreicher sind. Wir brauchen dafür mehr Pragmatismus."/hoe/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DIHK Deutschland darf nicht 'Besserwisser' bei Klimapolitik spielen DIHK-Präsident Peter Adrian fordert einen Kurswechsel in der Klima- und Energiepolitik. "Ich glaube, dass wir mittlerweile erkannt haben, wie der eingeschlagene Weg ohne Korrektur wichtige Teile der Industrie ruiniert", sagte Adrian der Deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     