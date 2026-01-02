    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 13. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine bis 13. Januar 2026
    • Wichtige PMI-Daten aus Europa und USA am 2. Januar
    • Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten am 6. Januar
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 13. Januar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Januar 2026

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25
    05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
    16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

    DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25
    09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
    09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
    09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
    16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
    16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
    16:00 USA: Jolts, offene Stellen

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25
    11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
    11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
    14:30 USA: Produktivität, Q3/25
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
    21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

    DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

    DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
    09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
    08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25
    14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    ---

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

    DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 13. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Januar 2026 ^ - FREITAG, DEN 2. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN - TERMINE KONJUNKTUR 07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     