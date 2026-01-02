2026 könnte das große Jahr der Schwellenländer werden

Der MSCI Emerging Markets Index legte zum Wochenschluss um bis zu 1,1 Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Oktober, wie Bloomberg berichtete. Bereits im Jahr 2025 hatte der Index um mehr als 30 Prozent zugelegt und damit viele Märkte von Industrieländern deutlich hinter sich gelassen. Der entsprechende Währungsindex der Schwellenländer zeigte sich dagegen kaum verändert, während der US-Dollar leicht nachgab.

Die Börsen der asiatischen Schwellenländer sind mit deutlichen Kursgewinnen ins Jahr 2026 gestartet. Vor allem Technologiewerte sorgten dabei für Rückenwind, während sich die meisten Regionalwährungen nur wenig bewegten.

Der Aufwärtstrend kam trotz des ausgedünnten Handels zustande: In Japan, Neuseeland, China und Thailand waren die Börsen wegen Feiertagen geschlossen. Umso stärker fielen die Bewegungen an den geöffneten Handelsplätzen aus.

In Hongkong sorgte der Börsengang des chinesischen KI-Chipentwicklers Shanghai Biren Technology für Aufsehen. Die Aktie schoss am ersten Handelstag um 82 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte bei seinem IPO rund 717 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein weiteres Signal für Chinas Ambitionen, bei Halbleitern unabhängiger vom Westen zu werden. Auch etablierte Tech-Schwergewichte wie Samsung Electronics und die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company verzeichneten Kursgewinne.

Parallel dazu rückte der Devisenmarkt in den Fokus. In Südkorea meldete sich Notenbankchef Rhee Chang Yong zu Wort und wies die jüngste Schwäche des Won zurück. Diese spiegele nicht die tatsächliche Stärke der südkoreanischen Wirtschaft wider. Zugleich kündigte er an, gegen ausländische Investitionsentscheidungen vorzugehen, die die Stabilität des Devisenmarktes gefährden könnten.

Der Won notierte zuletzt bei rund 1.442 je US-Dollar und gehörte damit zu den schwächsten asiatischen Währungen des Tages – trotz eines Rekordhochs am heimischen Aktienmarkt. Zuvor hatte die Währung zeitweise Niveaus erreicht, die zuletzt während der globalen Finanzkrise beobachtet worden waren.

Zum Jahresauftakt deutet somit vieles darauf hin, dass die Dynamik aus dem Jahr 2025 in die ersten Monate des Jahres 2026 hineinreicht – mit Technologieaktien als Taktgeber und zunehmender Aufmerksamkeit für die Wechselkurspolitik einzelner Länder.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



