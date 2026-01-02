Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 336,33€ EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,18 %.
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|340,00€
|+25,53 %
|01.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|350,00€
|+29,22 %
|04.12.2025
|RBC
|340,00€
|+25,53 %
|07.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00€
|-7,70 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|365,00€
|+34,76 %
|09.12.2025
|RBC
|340,00€
|+25,53 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|345,00€
|+27,38 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|345,00€
|+27,38 %
|17.12.2025
|UBS
|352,00€
|+29,96 %
|18.12.2025
+0,06 %
+0,33 %
-11,80 %
-2,61 %
+15,67 %
+59,69 %
+110,04 %
+145,02 %
+345,84 %
