Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 370,00€ EUR. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,67 %.