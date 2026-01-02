Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Salesforce, inc
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 370,00€ EUR. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,67 %.
Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|375,00€
|+41,56 %
|-
|Goldman Sachs
|385,00€
|+45,33 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|385,00€
|+45,33 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|330,00€
|+24,57 %
|04.12.2025
|JEFFERIES
|375,00€
|+41,56 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|365,00€
|+37,78 %
|04.12.2025
|JEFFERIES
|375,00€
|+41,56 %
|30.11.2025
