Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 75,80€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|83,00€
|+19,12 %
|-
|JPMORGAN
|83,00€
|+19,12 %
|02.12.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|+3,34 %
|11.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|69,00€
|-0,97 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|+3,34 %
|12.12.2025
+0,54 %
+0,91 %
-2,62 %
-6,32 %
+18,61 %
+82,38 %
+41,98 %
+18,60 %
+212,72 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte