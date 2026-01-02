Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 75,80€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,79 %.