Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 56,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,53 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|58,00€
|+18,62 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.12.2025
|BARCLAYS
|58,00€
|+18,62 %
|15.12.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+12,49 %
|15.12.2025
|JPMORGAN
|53,00€
|+8,40 %
|15.12.2025
