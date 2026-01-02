Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 56,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,53 %.