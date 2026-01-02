Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,82 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,65 %.