Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,82 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,65 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,90 Tsd.€
|+15,06 %
|-
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.€
|+18,01 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.€
|+18,01 %
|11.12.2025
|UBS
|3,31 Tsd.€
|-2,35 %
|11.12.2025
|BARCLAYS
|3,90 Tsd.€
|+15,06 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|3,80 Tsd.€
|+12,11 %
|11.12.2025
