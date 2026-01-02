Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 21,00€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,75 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|-7,10 %
|-
|UBS
|18,00€
|-1,64 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|26,00€
|+42,08 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|25,00€
|+36,61 %
|11.12.2025
|JPMORGAN
|20,00€
|+9,29 %
|17.12.2025
|UBS
|18,00€
|-1,64 %
|17.12.2025
|JEFFERIES
|23,00€
|+25,68 %
|17.12.2025
+1,92 %
-0,81 %
-8,25 %
-12,62 %
-40,96 %
-55,89 %
-44,89 %
-28,60 %
+246,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte