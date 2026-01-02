Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 21,00€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,75 %.