HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 105,29€ EUR. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,27 %.