Aktie kaufen oder verkaufen
HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 105,29€ EUR. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,27 %.
Analysten und Kursziele für die HORNBACH Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|118,00€
|+40,39 %
|-
|Berenberg Bank
|88,00€
|+4,70 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|08.12.2025
|BERENBERG
|90,00€
|+7,08 %
|08.12.2025
|BAADER BANK
|118,00€
|+40,39 %
|08.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|117,00€
|+39,20 %
|08.12.2025
|BERENBERG
|88,00€
|+4,70 %
|19.12.2025
|BAADER BANK
|118,00€
|+40,39 %
|19.12.2025
-0,60 %
+0,72 %
-5,00 %
-15,04 %
+14,68 %
+8,08 %
+4,50 %
+39,96 %
+261,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte