Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 265,42€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,83 %.
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|300,00€
|+34,32 %
|-
|Analyst
|300,00€
|+34,32 %
|-
|JPMorgan
|260,00€
|+16,41 %
|-
|Goldman Sachs
|250,00€
|+11,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|267,00€
|+19,54 %
|-
|JPMORGAN
|260,00€
|+16,41 %
|02.12.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+34,32 %
|02.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|205,00€
|-8,22 %
|08.12.2025
|RBC
|233,00€
|+4,32 %
|08.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|250,00€
|+11,93 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|17.12.2025
|JPMORGAN
|260,00€
|+16,41 %
|19.12.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+34,32 %
|26.12.2025
+0,09 %
+0,81 %
+1,92 %
+16,06 %
+87,25 %
+318,48 %
+261,44 %
+197,73 %
+1.132,04 %
