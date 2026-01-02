Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 85,14€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,88 %.
Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|85,00€
|+21,67 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|02.12.2025
|JEFFERIES
|79,00€
|+13,08 %
|05.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|92,00€
|+31,69 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,67 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,67 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,67 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,67 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
