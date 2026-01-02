Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,39 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,81 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,40 Tsd.€
|+13,13 %
|-
|RBC
|2,30 Tsd.€
|+8,41 %
|01.12.2025
|JPMORGAN
|2,40 Tsd.€
|+13,13 %
|10.12.2025
|BERENBERG
|2,60 Tsd.€
|+22,55 %
|12.12.2025
|BARCLAYS
|2,31 Tsd.€
|+8,89 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|2,35 Tsd.€
|+10,77 %
|18.12.2025
+0,90 %
+2,74 %
-0,28 %
+1,95 %
-7,36 %
+47,42 %
+145,86 %
+594,03 %
+3.889,42 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte