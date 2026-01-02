Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,39 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,81 %.