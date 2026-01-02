Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,29€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,54 %.