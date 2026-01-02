Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,29€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,54 %.
Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|43,00€
|+20,92 %
|-
|JEFFERIES
|43,00€
|+20,92 %
|01.12.2025
|BARCLAYS
|44,00€
|+23,73 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|44,00€
|+23,73 %
|05.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|+26,55 %
|05.12.2025
|JEFFERIES
|43,00€
|+20,92 %
|05.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|09.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|48,00€
|+34,98 %
|11.12.2025
