Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,33€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,91 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|7,00€
|-16,86 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-16,86 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|7,00€
|-16,86 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-16,86 %
|10.12.2025
|UBS
|9,00€
|+6,89 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|7,00€
|-16,86 %
|30.11.2025
+2,07 %
+0,07 %
+0,84 %
+13,27 %
+35,67 %
+7,46 %
+6,77 %
-16,41 %
+87,98 %
