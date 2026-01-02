Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 605,27€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,34 %.
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|587,00€
|+4,10 %
|-
|JEFFERIES
|600,00€
|+6,40 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|655,00€
|+16,16 %
|05.12.2025
|RBC
|580,00€
|+2,86 %
|10.12.2025
|UBS
|565,00€
|+0,20 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|655,00€
|+16,16 %
|10.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.12.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+11,54 %
|11.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|587,00€
|+4,10 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|600,00€
|+6,40 %
|11.12.2025
|BARCLAYS
|625,00€
|+10,84 %
|11.12.2025
|UBS
|575,00€
|+1,97 %
|16.12.2025
