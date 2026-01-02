Aktie kaufen oder verkaufen
Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 115,40€ EUR. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,48 %.
Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|115,00€
|-6,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|112,00€
|-9,24 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.12.2025
|UBS
|115,00€
|-6,81 %
|04.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|115,00€
|-6,81 %
|08.12.2025
|UBS
|120,00€
|-2,76 %
|11.12.2025
