Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 115,40€ EUR. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,48 %.