Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Netflix
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 133,67€ EUR. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,56 %.
Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|125,00€
|+33,32 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.12.2025
|BARCLAYS
|110,00€
|+17,32 %
|05.12.2025
|UBS
|150,00€
|+59,98 %
|05.12.2025
|JEFFERIES
|150,00€
|+59,98 %
|07.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00€
|+33,32 %
|08.12.2025
|UBS
|150,00€
|+59,98 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00€
|+33,32 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+42,92 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+42,92 %
|16.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|17.12.2025
+0,74 %
+0,39 %
-14,63 %
-19,45 %
-6,83 %
+191,91 %
+82,32 %
+668,69 %
+4.315,38 %
