Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 82,64€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,72 %.