Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 82,64€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,72 %.
Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|70,00€
|+9,87 %
|-
|Bernstein
|85,00€
|+33,42 %
|-
|RBC
|85,00€
|+33,42 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|70,00€
|+9,87 %
|10.12.2025
|UBS
|71,00€
|+11,44 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|115,00€
|+80,51 %
|11.12.2025
|UBS
|71,00€
|+11,44 %
|15.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00€
|+41,27 %
|15.12.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+72,66 %
|18.12.2025
|RBC
|85,00€
|+33,42 %
|18.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|19.12.2025
|BARCLAYS
|64,00€
|+0,46 %
|19.12.2025
|BERENBERG
|70,00€
|+9,87 %
|19.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+33,42 %
|19.12.2025
|JPMORGAN
|86,00€
|+34,99 %
|19.12.2025
+4,69 %
+5,44 %
-3,42 %
-14,01 %
-25,64 %
-50,47 %
-53,09 %
-5,43 %
+837,42 %
