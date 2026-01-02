Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 257,86€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,26 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|275,00€
|+47,45 %
|-
|UBS
|235,00€
|+26,01 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+47,45 %
|09.12.2025
|UBS
|235,00€
|+26,01 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+47,45 %
|19.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+47,45 %
|24.12.2025
|UBS
|235,00€
|+26,01 %
|29.12.2025
+1,06 %
-0,78 %
+3,43 %
0,00 %
+22,84 %
+1.085,48 %
+1.407,46 %
+21.529,28 %
+1.156.900,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte