Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 312,86€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,51 %.