Aktie kaufen oder verkaufen
Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 312,86€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,51 %.
Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|230,00€
|+18,00 %
|-
|JEFFERIES
|400,00€
|+105,22 %
|07.12.2025
|JPMORGAN
|270,00€
|+38,53 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|330,00€
|+69,31 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|330,00€
|+69,31 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|400,00€
|+105,22 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|+18,00 %
|11.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.12.2025
+1,72 %
+0,34 %
-3,13 %
-32,39 %
+3,78 %
+118,70 %
+212,22 %
+400,01 %
+9.975,09 %
