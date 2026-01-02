Moderate Gewinne erwartet in wohl dünnem Handel

DAX.......am fast letzten Tag des Jahres

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20251230072642-chart-dax-30-12-2025.jpg

Habe mal Linien an den Hoch- und Tiefpunkten angelegt. Ein Ausbruch durch diese, gibt die Richtung des nächsten Trends (kurzer Zeitraum) vor. Die kleineren GDs haben ihre Abstände verringert und scheinen nun parallel zu verlaufen. Als erstes wird sich der 20iger (orange) verändern. Driftet er nach oben weg sollten Käufer, wenn noch welche da sind, in den Markt gezogen werden. Driftet sie nach unten, und sogar unter die 30iger (schwarz), sollten die Bären aktiv werden und den DAX dann nach unten ziehen. Übergeordnet sieht es danach aus, das der Index das Jahr zwischen 24200 und 24500 beenden wird. Der große downer wird wohl noch warten müssen.

Meine BASF und Fielmann zeigten sich gestern stabil, mal schauen ob das heute auch so ist. Je nach Indikatorenlage werde ich die alle im Plus befindlichen Stücke mit in das Neue Jahr nehmen. Kommt gut durch den Tag.

Achja, mein cfd ist aufs Jahr gesehen immer noch 30% unter Wasser, konnte gestern aber wieder ein paar pips gut machen, Mal schauen ob ich das heute wieder schaffe, allerdings bin ich nur kurz dabei, heute ist nochmal "Enkelaufpassertag" mit Carrerabahn von Mario !!! Wobei ich nicht sagen kann, wer da an der Bahn mehr Freude hat.