    DAX-FLASH

    Moderate Gewinne erwartet in wohl dünnem Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • Ruhiger Start ins Jahr 2026 für den Dax erwartet.
    • Gold und Silber bleiben nach Rallys 2025 gefragt.
    • Taiwan-Konflikt und KI-Korrektur im Fokus der Anleger.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit 0,2 Prozent im Plus. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt.

    Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

    Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

    So bekräftigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Das chinesische Militär hatte überdies diese Woche erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein zuletzt genehmigtes US-Waffenpaket für Taipeh.

    Die Inselrepublik Taiwan wird demokratisch regiert und ist auch für westliche Staaten unter anderem als Lieferant von Computerchips ein unverzichtbarer Partner./mis/zb




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
