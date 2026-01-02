    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    Mutares übernimmt Greer Steel in den USA – Erfolgreiche Akquisition

    Mit einem strategischen Schritt in den US-Markt stärkt Mutares sein Portfolio: Die Übernahme von Greer Steel eröffnet neue Chancen in der Automobil- und Industriebranche.

    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen.
    • Greer Steel ist ein führender Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern für die Automobil- und Industriebranche.
    • Die Übernahme stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares und erweitert die Präsenz in Nordamerika.
    • Greer Steel hat im Jahr 2024 über 18.000 Tonnen Produkte ausgeliefert, wobei 96 % des Umsatzes in den USA erzielt wurden.
    • Die Automobilindustrie macht 60 % des Umsatzes von Greer Steel aus, und das Unternehmen ist bekannt für seine Qualität und maßgeschneiderte Lösungen.
    • Mutares plant, Greer Steel durch operative Verbesserungen und gezielte Investitionen zu transformieren und zu unterstützen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,98EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,13EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.176,41PKT (+1,11 %).


    mutares

    +0,17 %
    +1,01 %
    +9,07 %
    -0,99 %
    +25,21 %
    +62,96 %
    +100,56 %
    +80,32 %
    +231.053,85 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65





