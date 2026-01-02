Mutares übernimmt Greer Steel in den USA – Erfolgreiche Akquisition
Mit einem strategischen Schritt in den US-Markt stärkt Mutares sein Portfolio: Die Übernahme von Greer Steel eröffnet neue Chancen in der Automobil- und Industriebranche.
- Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme von Greer Steel Co., Inc. in den USA abgeschlossen.
- Greer Steel ist ein führender Anbieter von kaltgewalzten Stahlbändern für die Automobil- und Industriebranche.
- Die Übernahme stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares und erweitert die Präsenz in Nordamerika.
- Greer Steel hat im Jahr 2024 über 18.000 Tonnen Produkte ausgeliefert, wobei 96 % des Umsatzes in den USA erzielt wurden.
- Die Automobilindustrie macht 60 % des Umsatzes von Greer Steel aus, und das Unternehmen ist bekannt für seine Qualität und maßgeschneiderte Lösungen.
- Mutares plant, Greer Steel durch operative Verbesserungen und gezielte Investitionen zu transformieren und zu unterstützen.
