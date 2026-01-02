    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Moderate Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet 2026 leicht im Plus bei 24.537 Punkten.
    • US-Indizes verzeichnen Verluste am Jahresende 2025.
    • Asien: Feiertag in China/Japan, Hongkong im Plus.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Moderate Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit 0,2 Prozent im Plus. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt. Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich. Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

    USA: - IM MINUS - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor am Mittwoch 0,84 Prozent auf 25.249,85 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei gut einem Fünftel. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen. Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

    ASIEN: - FEIERTAG IN CHINA UND JAPAN; HANG SENG DEUTLICH IM PLUS - In Asien haben an diesem Freitag die Aktienmärkte in China und Japan wegen eines Feiertags geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde dagegen gehandelt. Der dortige Leitindex Hang-Seng-Index legte im späten Handel deutlich zu.

    ^
    DAX 24490,41 0,57%
    XDAX 24580,44 0,90%
    EuroSTOXX 50 5791,41 -0,08%
    Stoxx50 4918,02 -0,07%

    DJIA 48063,29 -0,63%
    S&P 500 6845,50 -0,74%
    NASDAQ 100 25249,85 -0,84%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,26 -0,26%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1745 0,01%
    USD/Yen 156,94 0,07%
    Euro/Yen 184,32 0,11%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 88.718 -0,01%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 61,26 +0,41 USD WTI 57,82 +0,40 USD °

    /zb




    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Moderate Gewinne erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit …
