Silber crasht. Was steckt dahinter?

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 13,90158USD. Heute, bei 73,94USD, wäre daraus ein Vermögen von 53.187,5USD geworden – ein Plus von +431,87 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs liegt bei 74 USD, während physische Preise höher geschätzt werden (80–130 USD). Technische Analysen zeigen wichtige Unterstützungsniveaus bei 70, 68 und 66 USD. Einige Anleger sehen kurzfristiges Erholungspotenzial, während andere auf mögliche Marktmanipulation hinweisen. Die letzten 14 Tage waren von Volatilität geprägt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.