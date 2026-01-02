Paukenschlag: Chinas E-Auto-Riese ist die neue Nummer eins! Was macht die Aktie?

BYD setzte im vergangenen Jahr weltweit rund 4,6 Millionen Fahrzeuge ab, was einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Damit erfüllte der Konzern seine im Herbst nach unten angepasste Prognose. Bemerkenswert ist, dass rund die Hälfte der Verkäufe auf reine Elektroautos entfiel, der Rest auf Plug-in-Hybride. In einem zunehmend preisgetriebenen Markt erweist sich dieser Mix als Vorteil.

Der chinesische Autobauer BYD hat sein Absatzziel für 2025 bereits erreicht und dürfte damit Tesla erstmals als weltweit größten Hersteller von Elektroautos abgelöst haben.

Tesla dürfte 2025 dagegen nur etwa 1,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert haben. Damit würde der US-Konzern bereits zum zweiten Mal in Folge einen jährlichen Absatzrückgang verzeichnen. Im vierten Quartal lagen die Verkäufe Schätzungen zufolge rund elf Prozent unter dem Vorjahresniveau – auch wegen Produktionsumstellungen und einer nachlassenden Nachfrage in den USA.

Während BYD im Heimatmarkt zuletzt an Schwung verlor, erwies sich das Auslandsgeschäft als entscheidender Stabilitätsfaktor. Die internationalen Auslieferungen stiegen im Jahr 2025 auf rund 1,05 Millionen Fahrzeuge und übertrafen damit selbst die optimistischsten Erwartungen. Dieser Rückenwind half, die schwächelnden Inlandsverkäufe abzufedern, die im Dezember erneut deutlich zurückgingen.

Allerdings verschärft sich der Wettbewerb in China rasant. Neue Modelle und schnelle Innovationszyklen von Konkurrenten wie Geely und Xiaomi setzen BYD unter Druck. Konzernchef Wang Chuanfu räumte kürzlich ein, dass die technologischen Vorsprünge geschrumpft seien. Gleichzeitig kündigte er neue Plattformen und Produktupdates an, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Hinzu kommt politische Unsicherheit: Peking fährt die Kaufanreize für Elektroautos zurück und geht verstärkt gegen aggressive Preisschlachten vor. Das dürfte eine Marktbereinigung beschleunigen – ein Szenario, in dem Analysten BYD im Vergleich zu vielen Wettbewerbern im Vorteil sehen. Sie rechnen für 2026 mit einem Anstieg des Absatzes auf mehr als fünf Millionen Fahrzeuge.

Auch für Tesla bleiben die Herausforderungen groß. Neben der schwankenden Nachfrage belasten auch das öffentliche Auftreten von CEO Elon Musk und das Auslaufen staatlicher Förderungen den Absatz. Der Machtwechsel an der Spitze des globalen E-Auto-Marktes scheint damit vorerst besiegelt, auch wenn der Konkurrenzkampf härter wird als je zuvor.

Tatsächlich hat die Tesla-Aktie innerhalb eines Jahres mehr als 18 Prozent hinzugewonnen. Im selben Zeitraum hat der BYD ADR nur rund 9 Prozent hinzugewonnen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



