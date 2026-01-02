JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 23,72EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

