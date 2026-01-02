Gold und Silber starten mit deutlichen Gewinnen ins neue Jahr
- Goldpreis steigt auf 4.374 Dollar, +1% zum Jahresstart
- Silberpreis klettert auf 74,02 Dollar, +148% 2025
- Geopolitische Risiken und Dollar-Schwäche treiben Preise
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben nach der Rally 2025 zum Start des neuen Handelsjahres weiter zugelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg am Freitagmorgen an der Börse in London um etwa 55 US-Dollar oder mehr als ein Prozent auf 4.374 Dollar. 2025 hatte sich Gold um knapp 65 Prozent verteuert und damit das höchste Jahresplus seit 1979 erzielt.
Kurz vor Weihnachten hatte der Goldpreis mit knapp 4.550 Dollar seinen bisher höchsten Stand erreicht, bevor es in den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres zu Gewinnmitnahmen kam. Der Silber-Preis legte am Freitagmorgen um mehr als drei Prozent auf 74,02 Dollar je Unze zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 148 Prozent nach oben geklettert war.
Zuletzt hatten geopolitische Risiken und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA die Preise für Edelmetalle angetrieben. Unter anderem machte eine Kursschwäche des amerikanischen Dollar die Edelmetalle, die in der Regel in Dollar gehandelt werden, günstiger, was die Nachfrage verstärkte.
Silber ist zudem auch ein gefragtes Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund im Elektromobilität, Künstliche Intelligenz (KI) und Rüstung benötigt wird.
Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Silber dann erstmals in der Geschichte mehr als 80 US-Dollar je Feinunze gekostet, nachdem der Chef des E-Autobauers Tesla und des Raumfahrunternehmens SpaceX, Elon Musk, die Stimmung angeheizt hatte. "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt", antwortete auf einen Tweet zu chinesischen Exportbeschränkungen.
Nach dem Sprung über die 80-Dollar-Marke hatten Anleger dann aber erst einmal Gewinne realisiert - schließlich hatte Silber Anfang 2025 noch etwa 30 Dollar gekostet.
Angesichts des wohl auch an diesem Freitag wohl dünnen Handels - wichtige Märkte für den Handel mit Edelmetallen wie Japan und China bleiben kurz vor dem Wochenende geschlossen - sollten Anleger gleichwohl vorsichtig sein. Gerade an solchen Tagen sind größere Preisbewegungen auch ohne fundamentale Neuigkeiten möglich./jkr/mis/zb
Bin zwar noch nicht lange hier, aber dieses Forum hat mir schon sehr weitergeholfen. Was sich hier allerdings seid ein paar Tagen abspielt kann man eig nur mit Kindergarten bewerten. Dann lieber nur Nachrichten von Dicker zum Beispiel und ab und zu ne kritische Stimme, damit beide Seiten zu Wort kommen. Aber dieser ganze Müll hier Seitenweise ist ja nicht mehr zu ertragen!!
bisher ist die Trompete die beste und friedlichste Option aller Zeiten.
Aber ich lege mich erst in 2 Jahre fest, ob er großes für den Weltfrieden geleistet hat.
da interessieren mich dann Nebelkerzen a la Zölle oder sexuelle Ausschweifungen eines Machos recht wenig.
bei Putin bin ich mir dagegen sicher, dass es ohne ihn schon längst nuklear gekracht hätte.
das blickt die Masse eben nicht
Vergleicht die Lage nicht mir einer normalen Aktie die aktuell eine Fahnenstange abbildet. Sowas wird immer korrigiert, ja... Die Aktie wurde aber nicht 50 Jahre künstlich niedrig gehalten wie Silber! Hier läuft eine Neubewertung auf endlich faire und korrekte Preisniveaus. KI, Rüstung, Solar, Währungsprobleme, Inflation, Investment Nachfrage trifft auf einen ganz kleinen Markt, der nicht mehr sehr liquide ist, geschweige denn viel Material in der Pipeline hat in den nächsten Jahren. In 20-30 Jahren ist komplett Schluß mit Silber. Das meiste wurde bereits in oberen Erdschichten abgebaut. Nur Recycling wird dann noch möglich sein. Der Ausbruch neulich aus der 45-jährigen Cup/Handle Formation könnte charttechnisch locker erstmal bis 400,00$ Unterstützung finden. Eine absolute Übertreibung wäre, dass Silber viel zu teuer ist. Aber ist es das bei lumpigen 80,00$ pro Unze? Warum steigt ein Bitcoin auf 120.000$? Beide Assets sind limitiert, aber Silber ist zudem essentiell wichtig für unsere Zivilisation. Beim GSR was viele Jahrhunderte galt (1:15) müsste Silber bei 300,00$ stehen. DAS wären "normale" Preise wie in der Vergangenheit. Ohne Bitcoin könnte jeder Leben, aber nicht ohne Silber. Und warum hört man bei stark steigenden Silberpreisen laufend die Margin wurde angepasst, man muß jetzt mehr Sicherheiten hinterlegen etc. und versucht den Preis zu drücken? Warum hört man das nicht bei steigenden Bitcoin oder Goldpreisen? Das ist doch alles nicht normal und findet jetzt offenbar endlich ein Ende beim besten Stromleiter von allen Metallen. Endlich werden Angebot und Nachfrage durch korrekte Preise reflektiert ohne Übertreibung. Genau wie es bei Gold die ganze Zeit schon läuft. Die Restriktion Chinas mit den Exporteinschränkungen bringen das Faß nun mal zum Überlaufen.