    Vanguard Mining gibt die Abtretung einer Option zum Erwerb von Mineralkonzessionen an das Unternehmen bekannt

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT.

     

    Vancouver, BC – 2. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: RECHF | FWB: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. November 2024 eine mit 30. Dezember 2025 datierte Abtretungs- und Verzichtsvereinbarung (die „Abtretungsvereinbarung“) zusammen mit den Firmen Homegold Resources Ltd. („Homegold“) und Stamper Oil & Gas Corp. („Stamper“) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Vereinbarung hat die Firma Stamper ihre Rechte aus einer Optionsvereinbarung vom 21. Mai 2021 zwischen Stamper und Homegold auf Vanguard übertragen. Stamper war im Besitz einer exklusiven Option zum Erwerb der nordöstlich von Campbell River (British Columbia) gelegenen Mineralkonzessionen, die unter dem Namen „Redonda Property” bekannt sind. Gemäß der Abtretungsvereinbarung hält Vanguard nun die Option auf den Erwerb der verbleibenden Anteile von 50 % am „Redonda Property“, wenn es bis spätestens 21. Mai 2026 eine Barzahlung in Höhe von 400.000 CAD an Homegold tätigt.

     

    Über Vanguard Mining Corp.

    Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uran-Explorationsprojekte in den USA und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

     

    Im Namen des Board of Directors

     “David Greenway” 

    David Greenway, CEO

     

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

     

    Vanguard Mining Corp. Brent Rusin

    Telefon: +1 672-533-0348

    E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com Website: https://vanguardminingcorp.com/

     

    Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

