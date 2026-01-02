Kissigs Börsengeschichte(n): Am 02.01.1882 schuf John D. Rockefeller den Standard Oil Trust und damit das wohl mächtigste Monopol der Weltgeschichte

Am 02.01.1882 gründete John D. Rockefeller den Standard Oil Trust und schrieb damit Wirtschaftsgeschichte, denn er schuf das wohl mächtigste Monopol der Weltgeschichte.





Sein Aufstieg ist eng mit der Entstehung der amerikanischen Erdölindustrie verbunden. Seine Skrupellosigkeit machte ihn zum reichsten Menschen der Welt, führte aber auch zu politischen und rechtlichen Auseinandersetzungen, die 1911 schließlich in der Zerschlagung des Unternehmens gipfelten. Und Rockefeller noch reicher machten.





Kaum eine Unternehmerpersönlichkeit hat die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt wie John Davison Rockefeller. Sein Name ist untrennbar mit dem Aufstieg der amerikanischen Erdölindustrie verbunden und steht zugleich als Symbol für die Ambivalenz des industriellen Kapitalismus: außergewöhnlicher unternehmerischer Erfolg auf der einen Seite, aggressive Geschäftspraktiken, Marktkonzentration und monopolistische Macht auf der anderen.

Die Gründung des Standard Oil Trust am 2. Januar 1882 markierte einen Wendepunkt in der Wirtschaftsgeschichte der USA. Erstmals wurde ein formelles Instrument geschaffen, um eine Vielzahl rechtlich selbstständiger Unternehmen unter eine einheitliche Kontrolle zu stellen – ein Modell, das später in vielen Branchen Nachahmung fand. Bis heute...



