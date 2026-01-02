Ölpreise legen zu - Geopolitische Risiken und US-Reserven stützen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Zu Beginn des neuen Handelsjahres rückten geopolitische Risiken in den Fokus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 61,24 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Februar stieg um 38 Cent auf 57,80 Dollar.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatte die US-Regierung den Druck erhöht. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge zusammengezogen. Das Militär versenkte eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, außerdem wurden mit Sanktionen belegte Öltanker aus Venezuela beschlagnahmt.