    Dax startet etwas höher ins Börsenjahr 2026

    • Ruhiger Börsenstart 2026, viele Investoren pausieren.
    • Dax steigt leicht, Rekordhoch in Sicht, 24.517 Punkte.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, stabile Lage.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Börsentag des Jahres 2026 geht es am deutschen Aktienmarkt recht ruhig zu. Am Freitag zwischen Neujahr und dem Wochenende sind viele Investoren noch nicht aus der Pause zum Jahreswechsel zurück. Das Geschehen am Markt dürfte daher erst ab der kommenden Woche deutlicher an Fahrt aufnehmen. Gerade bei etwas kleineren Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber auch größere Ausschläge möglich.

    Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax -Gewinn von 23 Prozent legte der deutsche Leitindex im frühen Freitagshandel um 0,11 Prozent zu. Beim Stand von 24.517 Punkten ist das Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober nicht weit.

    Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,63 Prozent auf 30.812 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, stieg um rund 0,2 Prozent. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt./ajx/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
