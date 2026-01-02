Progressive - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,34 % - 02.01.2026

Mit einer Performance von -6,34 % musste die Progressive Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Progressive Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Progressive ist ein führender Anbieter von Kfz-Versicherungen in den USA, bekannt für innovative digitale Lösungen und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind State Farm, GEICO und Allstate. Besondere Merkmale sind der "Name Your Price"-Tarifrechner und das "Snapshot"-Telematikprogramm.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Progressive mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Progressive Aktie damit um +0,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,67 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

Progressive Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,38 % 1 Monat -1,10 % 3 Monate -7,62 % 1 Jahr -15,85 %

Informationen zur Progressive Aktie

Es gibt 586 Mio. Progressive Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,26 Mrd.EUR € wert.

Progressive Aktie jetzt kaufen?

Ob die Progressive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Progressive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.