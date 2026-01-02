    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProgressive AktievorwärtsNachrichten zu Progressive

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Progressive - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,34 % - 02.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Progressive Aktie bisher Verluste von -6,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Progressive Aktie.

    Besonders beachtet! - Progressive - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,34 % - 02.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Progressive ist ein führender Anbieter von Kfz-Versicherungen in den USA, bekannt für innovative digitale Lösungen und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind State Farm, GEICO und Allstate. Besondere Merkmale sind der "Name Your Price"-Tarifrechner und das "Snapshot"-Telematikprogramm.

    Progressive Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.01.2026

    Mit einer Performance von -6,34 % musste die Progressive Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Progressive Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.421,60€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.360,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Progressive mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,62 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Progressive Aktie damit um +0,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,67 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

    Progressive Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,38 %
    1 Monat -1,10 %
    3 Monate -7,62 %
    1 Jahr -15,85 %

    Informationen zur Progressive Aktie

    Es gibt 586 Mio. Progressive Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,26 Mrd.EUR € wert.

    Progressive Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Progressive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Progressive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Progressive

    -6,27 %
    -5,70 %
    -7,04 %
    -12,36 %
    -20,79 %
    +49,88 %
    +125,85 %
    +402,93 %
    +1.974,27 %
    ISIN:US7433151039WKN:865496



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Progressive - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,34 % - 02.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Progressive Aktie bisher Verluste von -6,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Progressive Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     