Globales Forum für Tourismuswirtschaft • Heilongjiang 2025 gipfelt in Erfolg und stärkt Macaus internationales Profil als weltweites Zentrum für Tourismus und Freizeit

HARBIN, China, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Globale Forum für Tourismuswirtschaft • Heilongjiang 2025 wurde erfolgreich in Harbin, Provinz Heilongjiang, abgehalten. Die 11. Ausgabe des Globalen Forums für Tourismuswirtschaft (GTEF oder „Forum") fand zum ersten Mal außerhalb von Macau statt und brachte Eliten und Führungskräfte aus der Tourismusbranche und anderen verwandten Branchen aus aller Welt zu einem konstruktiven Dialog zusammen, um unter dem Motto „New Quality Productive Forces: Powering the Global Tourism Economy" („Neue qualitative Produktivkräfte: Impulse für die globale Tourismuswirtschaft") Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden und innovative Kooperationen zu schmieden. Das Forum gab der Tourismuswirtschaft Macaus neue Impulse und stärkte das internationale Ansehen der Stadt als weltweites Zentrum für Tourismus und Freizeit, wodurch die Entwicklung der Stadt zu einer hochrangigen, weltoffenen Plattform unterstützt wurde.

Zu den Gästen, die an der Eröffnungszeremonie des Forums teilnahmen, gehörten der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV) und Vorsitzende des GTEF, Ho Hau Wah, der Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Heilongjiang und Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Heilongjiang, Xu Qin, der Generalsekretär der UN-Tourismusorganisation, Zurab Pololikashvili; der Vertreter des Regierungschefs der Sonderverwaltungsregion Macau, Wirtschafts- und Finanzminister der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau und Vorstandsvorsitzender des GTEF, Tai Kin Ip; der Gouverneur der Volksregierung der Provinz Heilongjiang, Liang Huiling; der Vorsitzende des Komitees der CPPCC der Provinz Heilongjiang, Lan Shaomin; Vizepräsident der Allchinesischen Industrie- und Handelskammer, Luo Laijun; Vizepräsidentin und Generalsekretärin des GTEF, Pansy Ho, sowie Tourismusminister aus verschiedenen Ländern und weitere Persönlichkeiten.

Tai Kin Ip erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass Macao weiterhin seine einzigartigen Vorteile nutzt, die sich aus der Unterstützung des Landes und seiner Anbindung an die Welt ergeben, und sich dabei an der Positionierung als „Ein Zentrum, eine Plattform, eine Basis" und der „1 + 4"-Entwicklungsrichtung für die Diversifizierung der Industrie orientiert, um eine solide Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Als renommierte internationale Kultur- und Tourismusveranstaltung, die ursprünglich in Macao ins Leben gerufen wurde, hat das Forum in den letzten zehn Ausgaben erfolgreich die Bedeutung Macaos als internationale Plattform für Austausch und Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Zum ersten Mal fand das Forum, das 11., außerhalb Macaus statt, nämlich in Harbin in der Provinz Heilongjiang. Dieser wichtige Meilenstein steht nicht nur für die Vitalität und Ausstrahlung des Forums als Plattform, sondern unterstreicht auch das enorme Potenzial des nationalen Tourismus und der wirtschaftlichen Entwicklung.