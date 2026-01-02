    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Hongkong deutlich im Plus - Feiertag in China und Japan

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen legen zu, Jahresauftakt positiv.
    • Chinesischer PMI über 50 Punkten, Industrie boomt.
    • Samsung-Aktien steigen stark, KI-Nachholbedarf verringert.
    Aktien Asien - Hongkong deutlich im Plus - Feiertag in China und Japan
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die geöffneten größeren asiatischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Damit knüpfte der Jahresauftakt an das gute Börsenjahr 2025 an. Allerdings waren die Börse Tokio und die chinesischen Festlandsmärkte sowie eine Reihe kleinerer Handelsplätze geschlossen.

    Günstige Impulse gab es aus China. Die Stimmung der chinesischen Industrie hatte sich im Dezember entgegen den Erwartungen von Experten besser als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking legte der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe um 0,9 Punkte auf 50,1 Zähler zu.

    Damit liegt der ökonomische Frühindikator nach acht Monaten in Folge wieder über dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab dem man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Experten hatten mit einem Verharren auf dem Vormonatswert gerechnet.

    Diese Zahl werde an der Börse in Hongkong gefeiert, merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 2,52 Prozent auf 26.280,49 Punkte, nachdem er im Vorjahr schon um fast 28 Prozent geklettert war.

    Gefragt waren dabei Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers BYD . Das Unternehmen erreichte 2025 das Absatzziel von 4,6 Millionen Autos - 2,3 Millionen davon waren E-Autos - und löst damit wahrscheinlich Tesla als weltgrößten Hersteller von E-Autos ab. Die Absatz-Kennziffern des US-Konzerns werden am Freitagnachmittag erwartet.

    Baidu profitierten unterdessen von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte, während Aktien des Entwicklers von KI-Halbleitern Shanghai Biren Technology sich zum Börsenstart verdoppelten.

    Die südkoreanische Börse lag ebenfalls deutlich im Plus. Sie setzte damit den Anstieg nach dem außergewöhnlich starken Vorjahr, das über 70 Prozent Gewinn gebracht hatte, fort. Aktien des Schwergewichts Samsung legten knapp sieben Prozent zu und waren mit 128.500 Won so teuer wie noch nie.

    Die Samsung-Anteile hinken seit einigen Jahren vielen wichtigen US-Technologiewerten hinterher, da der koreanische Konzern, dessen wichtigster Konzernbereich die Chipsparte ist, als Nachzügler in puncto Künstliche Intelligenz (KI) gilt. Da Samsung hier zuletzt aufholte, ist die Aktie seit Sommer stark gefragt. Zudem herrscht aktuell weltweit Knappheit bei leistungsstarken Chips für KI-Anwendungen, was Unternehmen wie Samsung zugute kommt.

    Der Kurs hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Samsung übertrumpfte damit in diesem Zeitraum den KI-Vorreiter Nvidia oder den Smarthpone-Rivalen Apple deutlich. Im mittelfristigen Vergleich schneiden die Südkoreaner allerdings nach wie vor deutlich schwächer als die US-Technologiekonzerne ab.

    Auch der technologielastige Aktienmarkt Taiwans verzeichnete stärkere Gewinne, während es in Australien bedächtiger zuging. Der Leitindex S&P/ASX 200 zog um 0,15 Prozent auf 8.727,75 Punkte an. Hier bremste der Renditeanstieg zehnjähriger Staatsanleihen./mf/zb/mis

     

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,12 % und einem Kurs von 1.880 auf Tradegate (02. Januar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 39,98 Mrd..




