Investoren jubeln, Verkäufe schwächeln – kippt Teslas Story jetzt?

Der Elektroautohersteller Tesla beendete das vergangene Jahr mit einer starken Börsenrallye. Investoren ließen sich zunehmend von der Vision autonomer Fahrzeuge überzeugen. Bei den Autokäufern blieb der erhoffte Enthusiasmus jedoch aus, wie Bloomberg berichtet.

Die Aktie legte in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu. Treiber waren vor allem Elon Musks Ankündigungen zu Fortschritten bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. In den Verkaufsräumen spiegelte sich diese Euphorie jedoch nicht wider. Trotz Rekordauslieferungen im dritten Quartal dürfte Tesla in den letzten sechs Monaten insgesamt weniger Fahrzeuge verkauft haben als im Vorjahr.

Bloomberg-Daten zufolge wird Tesla am Freitag voraussichtlich rund 440.900 ausgelieferte Fahrzeuge für das vierte Quartal melden. Das entspräche einem Rückgang von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Tesla veröffentlichte in dieser Woche ungewöhnlich selbst einen Durchschnitt der Analystenschätzungen, der mit einem Minus von 15 Prozent noch schwächer ausfiel.

Auch der Blick nach vorn hat sich eingetrübt. Vor zwei Jahren rechnete die Wall Street noch mit mehr als drei Millionen ausgelieferten Fahrzeugen im Jahr 2026. Die durchschnittliche Schätzung ist inzwischen auf rund 1,8 Millionen gesunken.

"Tesla-Investoren konzentrieren sich darauf, wie das Unternehmen in fünf, zehn oder 15 Jahren aussehen könnte, und blenden die kurzfristigen Aussichten weitgehend aus", sagte Garrett Nelson, Aktienanalyst bei CFRA Research, im Gespräch mit Bloomberg.

"Die Frage ist, ob sie diese Haltung beibehalten können, vor allem wenn sich der finanzielle Druck weiter erhöht."

2025 ein turbulentes Jahr

Der Fahrzeugabsatz startete schwach. Ein Grund war die Umrüstung aller Werke auf das überarbeitete Model Y. Zusätzlich belastete die Kritik an Musks Arbeit für US-Präsident Donald Trump das Image des Unternehmens.

Anfang April, als Musk öffentlich mit Regierungsvertretern über die Zollpolitik stritt, lag die Tesla-Aktie im Jahresverlauf rund 45 Prozent im Minus. Die Wende kam, als Musk sich aus der Regierung zurückzog und den Fokus wieder auf das "autonome Fahren" richtete.

Im Juni startete Tesla in Austin einen Robotaxi-Dienst, der nur auf Einladung zugänglich war. Sicherheitsbeauftragte überwachten jedes Model Y, das Fahrgäste durch die texanische Hauptstadt beförderte. Obwohl Fahrzeuge am ersten Tag Verkehrsregeln missachteten und damit die Aufmerksamkeit einer Bundesaufsichtsbehörde auf sich zogen, ließen sich Investoren davon nicht abschrecken.

Im September schlug der Verwaltungsrat Musk ein neues Vergütungspaket vor. Es könnte ihm bei Erreichen bestimmter Meilensteine, darunter die Auslieferung von Millionen Robotaxis, eine Vergütung von bis zu einer Billion US-Dollar einbringen. Kurz darauf war das Comeback perfekt. Die Aktie drehte ins Plus. Als Tesla am 16. Dezember auf einem neuen Rekordhoch schloss, hatte der Konzern binnen gut acht Monaten mehr als 915 Milliarden US-Dollar an Börsenwert gewonnen.

Während Investoren auf die Robotaxi-Zukunft setzen, bleiben viele Autokäufer zurückhaltend. Musk räumte selbst ein, dass es schwierig sei, Kunden vom Kauf des als Full Self Driving vermarkteten Pakets zu überzeugen, das weiterhin menschliche Aufsicht erfordert. In Kalifornien könnten Vorwürfe irreführender Werbung dazu führen, dass die Verkaufslizenz von Tesla zeitweise ausgesetzt wird.

Auch in China stößt Tesla an Grenzen. Dort bieten Wettbewerber wie BYD und Xiaomi vergleichbare Fahrerassistenzsysteme bereits serienmäßig an. In Europa fehlt Tesla bislang die behördliche Zulassung für Full Self Driving. Analysten gehen deshalb davon aus, dass BYD weltweit zum fünften Mal in Folge mehr batterieelektrische Fahrzeuge verkauft hat als Tesla.

Der Ausblick bleibt anspruchsvoll

Nach einem zweiten Rückgang der Jahresumsätze in Folge muss Tesla 2026 weitere Hürden überwinden. Die USA haben die Steuergutschriften für den Kauf und das Leasing von Elektrofahrzeugen gestrichen. Musk warnte bereits vor "einigen schwierigen Quartalen".

Ein Hoffnungsschimmer könnte die veränderte Wettbewerbslage sein. Große Hersteller ziehen sich zunehmend aus verlustreichen Elektroauto-Projekten zurück. Ford teilte zuletzt mit, dass der Ausstieg aus gescheiterten Elektro- und Batterieprojekten Kosten von rund 19,5 Milliarden US-Dollar verursachen werde.

Zum Jahresende sorgte Musk erneut für Schlagzeilen mit der Ankündigung des Cybercab. Der zweisitzige Kleinwagen mit Flügeltüren wurde ursprünglich ohne Lenkrad und Pedale vorgestellt. Teslas Verwaltungsratschefin Robyn Denholm sagte Bloomberg im Oktober, dass das Fahrzeug mit diesen Komponenten verkauft werde, falls Regulierungsbehörden dies verlangten.

"Die Investoren sind fest von Musks Autonomie-Vision überzeugt, die zu einem Zeitpunkt kommt, an dem Teslas Kerngeschäft mit Elektroautos im nächsten Jahr wahrscheinlich stagnieren oder um bis zu fünf Prozent wachsen wird", sagte Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management. Entscheidend sei nun, dass Musk das Autogeschäft stabilisiere, um die Anleger bei Laune zu halten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



