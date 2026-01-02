Börsenstart Europa - 02.01. - MDAX stark +0,91 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.879,05 PKT und steigt um +0,91 %. Top-Werte: AIXTRON +8,26 %, AUTO1 Group +5,58 %, Redcare Pharmacy +4,30 % Flop-Werte: Aroundtown -1,47 %, Hochtief -1,22 %, TAG Immobilien -1,21 %

Der DAX steht bei 24.635,72 PKT und gewinnt bisher +0,48 %. Top-Werte: Airbus +2,95 %, MTU Aero Engines +2,55 %, Rheinmetall +2,32 % Flop-Werte: Vonovia -0,90 %, Fresenius Medical Care -0,90 %, SAP -0,76 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:58) bei 3.639,41 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: AIXTRON +8,26 %, SUESS MicroTec +5,05 %, HENSOLDT +3,37 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,88 %, ATOSS Software -1,56 %, Ottobock -1,11 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.841,67 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,99 %, SAFRAN +3,02 %, Airbus +2,95 %

Flop-Werte: SAP -0,76 %, Anheuser-Busch InBev -0,55 %, Ferrari -0,55 %

Der ATX steht aktuell (09:59:57) bei 5.328,77 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Lenzing +2,91 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,11 %, Verbund Akt.(A) +1,37 %

Flop-Werte: DO & CO -1,57 %, Wienerberger -1,51 %, Immofinanz -0,48 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.209,49 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: SAFRAN +3,02 %, Airbus +2,95 %, Thales +2,86 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -0,30 %, DANONE -0,30 %, Air Liquide -0,27 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.891,68 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,15 %, Swedbank Shs(A) +1,69 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,53 %

Flop-Werte: ABB -1,07 %, Assa Abloy Registered (B) -0,51 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,31 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.280,00 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Viohalco +2,77 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,53 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,22 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,51 %, Jumbo -0,18 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development 0,00 %