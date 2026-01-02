    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Chinesischer Rivale BYD dürfte Tesla als weltweit größter E-Autobauer überholen

    Für Sie zusammengefasst
    • BYD überholt Tesla 2025 als größten E-Autobauer.
    • 2022: 4,6 Mio. Pkw, 2,3 Mio. E-Autos verkauft.
    • Verkaufsrückgang im Dezember, Druck durch Anreize.
    Chinesischer Rivale BYD dürfte Tesla als weltweit größter E-Autobauer überholen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Autobauer BYD dürfte 2025 den Branchenpionier Tesla als weltweit größten E-Autobauer überholt haben. Im vergangenen Jahr wurden rund 4,6 Millionen Pkw ausgeliefert, davon knapp 2,3 Millionen reine E-Autos, wie die Chinesen am Donnerstag in Shenzhen mitgeteilt hatten.

    Die Gesamtauslieferungszahl entspricht einem Anstieg um 7,7 Prozent zum Vorjahr sowie dem vom Unternehmen im September gesenkten Jahresziel. Die Zahl der verkauften E-Autos zog im vergangenen Jahr um 28 Prozent an.

    Im Dezember wurden 420.398 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei den reinen E-Autos lag der Rückgang im Dezember bei rund acht Prozent auf etwas mehr als 190.000 Stück.

    Tesla dürfte am Freitag Absatzzahlen mitteilen. Laut einem von Tesla veröffentlichen Konsens dürfte der Elektroautobauer im vierten Quartal rund 422.850 Fahrzeuge ausgeliefert haben, was einem Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Bloomberg erfasste Branchenexperten rechnen im Mittel mit einem Rückgang um elf Prozent. Der Jahresabsatz dürfte bei gut 1,6 Millionen Fahrzeugen liegen.

    BYD und seine Wettbewerber stehen im neuen Jahr unter zunehmendem Druck, da Peking einige Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen zurückfährt. Zudem verschärft eine Flut neuer Modelle den Wettbewerb auf dem heimischen Markt, während Handelsbarrieren Expansionsbestrebungen ins Ausland erschweren./err/mis/zb

     

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 1,982 auf Tradegate (02. Januar 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 39,98 Mrd..




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung und Wachstum: Überraschung über verfehlte Kurserwartungen, Kritik an hoher Marktkapitalisierung im Verhältnis zu aktuellen Auslieferungen, Skepsis gegenüber optimistischen Analystenprognosen (bis zu 3 Mio. Fahrzeuge bis 2029), Wettbewerbs- und Regulierungsrisiken (z. B. China-Türgriff), Zweifel an der FSD‑Strategie (Vision‑only, kein LiDAR) sowie Skepsis zu Optimus/Robotik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
