Deutsche Anleihen
Kursverluste zum Jahresstart
- Kurse deutscher Staatsanleihen fielen am Freitag.
- Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 127,37.
- Rendite zehnjähriger Anleihe stieg auf 2,87 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am ersten Handelstag des Jahres um 0,17 Prozent auf 127,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.
Das Handelsvolumen ist zum Jahresstart noch relativ gering. Datenseitig gab wenige Impulse. Zwar haben sich die Einkaufsmanagerindizes für die spanische und die italienische Industrie im Dezember jeweils unerwartet deutlich eingetrübt. Es wird jetzt in beiden Ländern ein Rückgang der Produktion signalisiert. Die Daten bewegten den Anleihemarkt jedoch kaum./jsl/jkr
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
