AIXTRON Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 02.01.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 18,775€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,84 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,525 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,775€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AIXTRON investiert war, konnte einen Gewinn von +18,97 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +2,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +13,16 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,06 % 1 Monat -0,12 % 3 Monate +18,97 % 1 Jahr +14,55 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.01.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.