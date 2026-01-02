Medizinischer Fortschritt trifft Marktpotenzial - Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einem gewaltigen Wachstum

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 1,168 auf Lang & Schwarz (02. Januar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um +11,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 32,67 Mio..

Lüdenscheid (ots) - LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9),LIR Life Sciences oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass derinnovative Ansatz des Unternehmens, der sowohl medizinisch als auchwirtschaftlich überzeugt, Barrieren in der Adipositastherapie überwinden kann -sei es durch einfachere Anwendung, bessere Verträglichkeit oder niedrigereKosten. Damit schafft das Unternehmen Zugang zu wirksamer Behandlung - auch inRegionen, die bisher unterversorgt sind. Mit nicht-injizierbaren"GLP-1-Therapien" auf transdermaler und oraler Basis will das Unternehmen dieBehandlung von Fettleibigkeit revolutionieren - skalierbar, kosteneffizient undglobal einsetzbar.LIR Life Sciences Corp. konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklungskalierbarer und kostengünstiger Therapien gegen Adipositas mithilfe neuartigerWirkstoffverabreichungsmethoden. Das Unternehmen entwickelt ein transdermalesPflaster und weitere innovative Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen,ein natürlich vorkommendes Hormon, das Appetit und Blutzucker reguliert. DieseTherapien könnten eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen.Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl inentwickelten als auch in Schwellenländern zu verbessern. LIR Life Sciencesmöchte die globale Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Basisetablierter Wirkstoffe und bewährter wissenschaftlicher Erkenntnisse angehen.Die weltweite Adipositas-Epidemie entwickelt sich zunehmend zur globalenGesundheitskrise:Laut der "World Obesity Federation" könnten bis zum Jahr 2035 rund vierMilliarden Menschen - ein Viertel der Weltbevölkerung - betroffen sein. Nebenden enormen medizinischen Herausforderungen steigen auch die gesellschaftlichenund wirtschaftlichen Kosten rapide. Genau an dieser Stelle positioniert sich LIRLife Sciences mit seiner innovativen Verabreichnungstechnologie:Im Mittelpunkt steht das transdermale Pflaster "LIR001", das eine gezielteWirkstoffabgabe über die Haut ermöglicht. Diese neuartige Form der Anwendungverspricht nicht nur höhere Therapietreue und weniger Nebenwirkungen, sondernauch eine deutlich vereinfachte Handhabung im Vergleich zu herkömmlicheninjizierbaren Lösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch oraleVerabreichungstechnologien, die insbesondere für Patienten mit Nadelscheu odereingeschränktem Zugang zu medizinischer Infrastruktur eine echte Alternativedarstellen.Marktlücke mit Milliardenpotenzial?Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einem gewaltigen Wachstum:Von 24 Milliarden US-Dollar (2023) wird ein Anstieg auf rund 95 Milliarden