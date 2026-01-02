    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences

    Medizinischer Fortschritt trifft Marktpotenzial - Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einem gewaltigen Wachstum

    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9),
    LIR Life Sciences oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass der
    innovative Ansatz des Unternehmens, der sowohl medizinisch als auch
    wirtschaftlich überzeugt, Barrieren in der Adipositastherapie überwinden kann -
    sei es durch einfachere Anwendung, bessere Verträglichkeit oder niedrigere
    Kosten. Damit schafft das Unternehmen Zugang zu wirksamer Behandlung - auch in
    Regionen, die bisher unterversorgt sind. Mit nicht-injizierbaren
    "GLP-1-Therapien" auf transdermaler und oraler Basis will das Unternehmen die
    Behandlung von Fettleibigkeit revolutionieren - skalierbar, kosteneffizient und
    global einsetzbar.

    LIR Life Sciences Corp. konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung
    skalierbarer und kostengünstiger Therapien gegen Adipositas mithilfe neuartiger
    Wirkstoffverabreichungsmethoden. Das Unternehmen entwickelt ein transdermales
    Pflaster und weitere innovative Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen,
    ein natürlich vorkommendes Hormon, das Appetit und Blutzucker reguliert. Diese
    Therapien könnten eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen.
    Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in
    entwickelten als auch in Schwellenländern zu verbessern. LIR Life Sciences
    möchte die globale Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Basis
    etablierter Wirkstoffe und bewährter wissenschaftlicher Erkenntnisse angehen.

    Die weltweite Adipositas-Epidemie entwickelt sich zunehmend zur globalen
    Gesundheitskrise:

    Laut der "World Obesity Federation" könnten bis zum Jahr 2035 rund vier
    Milliarden Menschen - ein Viertel der Weltbevölkerung - betroffen sein. Neben
    den enormen medizinischen Herausforderungen steigen auch die gesellschaftlichen
    und wirtschaftlichen Kosten rapide. Genau an dieser Stelle positioniert sich LIR
    Life Sciences mit seiner innovativen Verabreichnungstechnologie:

    Im Mittelpunkt steht das transdermale Pflaster "LIR001", das eine gezielte
    Wirkstoffabgabe über die Haut ermöglicht. Diese neuartige Form der Anwendung
    verspricht nicht nur höhere Therapietreue und weniger Nebenwirkungen, sondern
    auch eine deutlich vereinfachte Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen
    injizierbaren Lösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch orale
    Verabreichungstechnologien, die insbesondere für Patienten mit Nadelscheu oder
    eingeschränktem Zugang zu medizinischer Infrastruktur eine echte Alternative
    darstellen.

    Marktlücke mit Milliardenpotenzial?

    Der Markt für Anti-Adipositas-Medikamente steht vor einem gewaltigen Wachstum:
    Von 24 Milliarden US-Dollar (2023) wird ein Anstieg auf rund 95 Milliarden
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie

    Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 1,168 auf Lang & Schwarz (02. Januar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um +11,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 32,67 Mio..

