Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu
- Flughafen Stuttgart erholt sich langsam von Corona.
- 2023: 9,6 Millionen Passagiere, Rückgang erwartet.
- Wirtschaftliche Lage beeinflusst Geschäftsreisen stark.
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" mitteilte. 2024 waren es 9,1 Millionen Fluggäste. Die genauen Zahlen sollen nach Angaben einer Sprecherin in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.
Heppe sagte weiter, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg rechne man im laufenden Jahr mit einem leichten Rückgang auf 9,4 Millionen Passagiere. Vor Corona waren noch gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. "Wir sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Es gibt viele Unternehmen, die sich in der Region Stuttgart angesiedelt haben, weil es den Flughafen auf ganz kurzem Weg gibt. Natürlich bemerken auch wir die stagnierende Wirtschaft im Land bei der Nachfrage nach Geschäftsreisen. Insofern ist im Moment der touristische Markt ein wichtiger für uns."/ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 8,526 auf Tradegate (02. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,20 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+5,83 % bedeutet.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...