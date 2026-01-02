    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Stuttgart erholt sich langsam von Corona.
    • 2023: 9,6 Millionen Passagiere, Rückgang erwartet.
    • Wirtschaftliche Lage beeinflusst Geschäftsreisen stark.
    Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" mitteilte. 2024 waren es 9,1 Millionen Fluggäste. Die genauen Zahlen sollen nach Angaben einer Sprecherin in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

    Heppe sagte weiter, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg rechne man im laufenden Jahr mit einem leichten Rückgang auf 9,4 Millionen Passagiere. Vor Corona waren noch gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. "Wir sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Es gibt viele Unternehmen, die sich in der Region Stuttgart angesiedelt haben, weil es den Flughafen auf ganz kurzem Weg gibt. Natürlich bemerken auch wir die stagnierende Wirtschaft im Land bei der Nachfrage nach Geschäftsreisen. Insofern ist im Moment der touristische Markt ein wichtiger für uns."/ols/DP/men

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,00€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,14€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutsche Lufthansa

    +1,29 %
    +0,07 %
    +0,84 %
    +13,27 %
    +35,67 %
    +7,46 %
    +6,77 %
    -16,41 %
    +86,53 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 8,526 auf Tradegate (02. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,20 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+5,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe den "Stuttgarter Nachrichten" und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     