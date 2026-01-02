EU-Bargeldregulierung schon nächstes Jahr!

Künftig sollen Barzahlungen bei gewerblichen Geschäften nur noch bis zu einem Betrag von 10.000 Euro zulässig sein. Alles, was darüber hinausgeht, muss unbar bezahlt werden, beispielsweise per Überweisung oder Kartenzahlung. Private Geschäfte zwischen zwei nicht gewerblichen Personen bleiben von dieser Regelung ausgenommen. Wer also privat ein Auto oder andere Wertgegenstände verkauft, darf weiterhin höhere Beträge in bar annehmen, solange kein Händler beteiligt ist.

Die Europäische Union zieht die Zügel beim Bargeld an. Bereits im Mai 2024 hatte der Rat der Europäischen Union im Zuge eines umfassenden Pakets zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus neue Regeln beschlossen, die ab dem Jahr 2027 spürbare Auswirkungen auf Verbraucher und Händler haben werden. Kernstück der Reform ist eine europaweit einheitliche Bargeldobergrenze.

Zusätzlich wird die Anonymität von Bargeldzahlungen weiter eingeschränkt. Bereits ab 3.000 Euro sind Händler verpflichtet, die Identität des Käufers festzuhalten. Dazu zählen Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit. Das Ziel besteht darin, verdächtige Geldströme besser nachvollziehen und illegale Aktivitäten schneller aufdecken zu können.

Die Bargeldobergrenze ist Teil einer umfassenden Reform, mit der die EU ihre Regeln zur Geldwäschebekämpfung erstmals vollständig harmonisiert. Ergänzt wird das Paket durch die neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA mit Sitz in Frankfurt.

Für Verbraucher:innen in Deutschland bedeutet die Neuregelung keinen radikalen Bruch, aber eine spürbare Verschärfung. Bereits heute besteht bei Barzahlungen über 10.000 Euro eine Ausweispflicht und beim Edelmetallkauf liegt die Grenze sogar deutlich niedriger. Neu ist jedoch, dass das Bargeldlimit künftig EU-weit einheitlich und verbindlich gilt.

Wer größere Anschaffungen plant, etwa ein Auto, Schmuck oder Kunstgegenstände, sollte sich deshalb rechtzeitig mit Echtzeitüberweisungen und digitalen Zahlungsmethoden vertraut machen. Bargeld bleibt zwar erlaubt, verliert aber ab 2027 einen Teil seiner bisherigen Freiheit.

Bargeld verliert an Bedeutung – bleibt aber für viele Menschen unverzichtbar

Trotz ihrer bekannten Liebe zum Bargeld hat sich das Bezahlverhalten der Deutschen im vergangenen Jahr spürbar verändert. Wie eine aktuelle Allensbach-Studie zeigt, hat die Kartenzahlung 2025 erstmals seit Beginn der Erhebungen das Bargeld überholt. 47 Prozent der Befragten gaben an, zuletzt mit Karte gezahlt zu haben, während nur noch 41 Prozent Bargeld nutzten. Dabei bleibt die girocard das bevorzugte Zahlungsmittel. Parallel dazu gewinnt Mobile Payment weiter an Bedeutung, vor allem bei jungen Menschen, die zunehmend mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach digitaler Souveränität: Viele Verbraucher legen Wert auf deutsche und europäische Bezahlsysteme, die sie als unabhängiger, sicherer und datenschutzfreundlicher als internationale Anbieter wahrnehmen.

Trotz dieses digitalen Trends wird Bargeld auch weiterhin für viele Menschen unverzichtbar bleiben. Gerade marginalisierte Gruppen wie Menschen ohne Bankkonto, Obdachlose oder sozial Benachteiligte sind darauf angewiesen, um am wirtschaftlichen Alltag teilnehmen zu können. In politisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten steht Bargeld zudem für Kontrolle, Anonymität und unmittelbare Verfügbarkeit.

Ein Blick nach Dänemark zeigt, welche Rolle Bargeld selbst in hochdigitalisierten Gesellschaften noch spielt. Die Dänische Nationalbank rät ihren Bürgern inzwischen ausdrücklich, wieder Bargeld zu Hause vorzuhalten. Hintergrund sind mehrere Netzausfälle, bei denen Kartenzahlungen zeitweise nicht möglich waren. Diese Empfehlung unterstreicht, dass Bargeld selbst in Ländern, in denen mobiles Bezahlen längst Alltag ist, ein verlässliches Zahlungsmittel bleibt – selbst bei Stromausfällen oder technischen Störungen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

