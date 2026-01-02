    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

    • Stimmung in britischer Industrie weniger optimistisch
    • PMI steigt auf 50,6 Punkte, aber unter Erwartungen
    • Inlandsmarkt bleibt Wachstumsmotor, Exporte schwach
    Großbritannien - Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf
    LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Dezember weniger als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 0,4 Punkte auf 50,6 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist zwar der höchste Stand seit September 2024. Zunächst war aber ein deutlicherer Anstieg auf 51,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Der Indikator liegt damit knapp über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Der Inlandsmarkt blieb ein positiver Wachstumsmotor", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Das Neugeschäft bei den Exporten sei zwar seit fast vier Jahren rückläufig, aber hier zeigten sich deutliche Tendenzen hin zu einer Stabilisierung./jsl/jkr/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
