Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Dezember weniger als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 0,4 Punkte auf 50,6 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist zwar der höchste Stand seit September 2024. Zunächst war aber ein deutlicherer Anstieg auf 51,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt damit knapp über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Der Inlandsmarkt blieb ein positiver Wachstumsmotor", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Das Neugeschäft bei den Exporten sei zwar seit fast vier Jahren rückläufig, aber hier zeigten sich deutliche Tendenzen hin zu einer Stabilisierung./jsl/jkr/zb



