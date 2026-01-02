Hamburg Airport
Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau
- 14,8 Millionen Passagiere 2024 am Hamburger Flughafen.
- Erholung auf 86% im Vergleich zu 2019, noch unter Niveau.
- Leichter Anstieg der Passagierzahlen für 2025 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX) - Über den Hamburger Flughafen sind vergangenes Jahr ähnlich viele Menschen verreist wie 2024. Die mehrheitlich städtische Betreibergesellschaft des Flughafens zählte rund 14,8 Millionen Passagiere, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. "2025 war für die Luftfahrt in Deutschland kein einfaches Jahr", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens, Christian Kunsch. Das habe auch am inländischen Verkehr gelegen.
Die Passagierzahlen liegen damit weiter unter dem Niveau des Jahres 2019. Das Jahr bietet sich als Referenzpunkt an, weil während der nachfolgenden Corona-Pandemie die Passagierzahlen einbrachen. Die Erholungsrate zu 2019 liegt den Angaben nach in Hamburg bei rund 86 Prozent.
Dieses Jahr erwartet der Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen, wie Kunsch ankündigte. Sanitäranlagen, Aufzüge, Rolltreppen und Wartebereiche sollen weiter modernisiert werden.
20 Drehkreuzflughäfen waren ab Hamburg erreichbar
Über das Jahr verteilt flogen rund 55 Fluggesellschaften ab Hamburg etwa 120 Direktziele an. Darunter seien 20 Drehkreuzflughäfen gewesen.
Den verkehrsreichsten Tag des Jahres verzeichnete der Hamburg Airport Helmut Schmidt zu Beginn der Herbstferien. Am 19. Oktober reisten rund 59.000 Passagiere über den Flughafen./lkm/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 8,55 auf Tradegate (02. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,20 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+5,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-348-flugzeugwartungen-so-weit-fliegen-airlines-ihre-flugzeuge-zur-wartung-komplett-leer/100157125.html
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...