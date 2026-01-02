    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Hamburg Airport

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • 14,8 Millionen Passagiere 2024 am Hamburger Flughafen.
    • Erholung auf 86% im Vergleich zu 2019, noch unter Niveau.
    • Leichter Anstieg der Passagierzahlen für 2025 erwartet.
    Hamburg Airport - Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau
    Foto: Boris Roessler - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Über den Hamburger Flughafen sind vergangenes Jahr ähnlich viele Menschen verreist wie 2024. Die mehrheitlich städtische Betreibergesellschaft des Flughafens zählte rund 14,8 Millionen Passagiere, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. "2025 war für die Luftfahrt in Deutschland kein einfaches Jahr", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens, Christian Kunsch. Das habe auch am inländischen Verkehr gelegen.

    Die Passagierzahlen liegen damit weiter unter dem Niveau des Jahres 2019. Das Jahr bietet sich als Referenzpunkt an, weil während der nachfolgenden Corona-Pandemie die Passagierzahlen einbrachen. Die Erholungsrate zu 2019 liegt den Angaben nach in Hamburg bei rund 86 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,00€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,14€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dieses Jahr erwartet der Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen, wie Kunsch ankündigte. Sanitäranlagen, Aufzüge, Rolltreppen und Wartebereiche sollen weiter modernisiert werden.

    20 Drehkreuzflughäfen waren ab Hamburg erreichbar

    Über das Jahr verteilt flogen rund 55 Fluggesellschaften ab Hamburg etwa 120 Direktziele an. Darunter seien 20 Drehkreuzflughäfen gewesen.

    Den verkehrsreichsten Tag des Jahres verzeichnete der Hamburg Airport Helmut Schmidt zu Beginn der Herbstferien. Am 19. Oktober reisten rund 59.000 Passagiere über den Flughafen./lkm/DP/men

    Deutsche Lufthansa

    +1,29 %
    +0,07 %
    +0,84 %
    +13,27 %
    +35,67 %
    +7,46 %
    +6,77 %
    -16,41 %
    +86,53 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 8,55 auf Tradegate (02. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,20 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+5,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hamburg Airport Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau Über den Hamburger Flughafen sind vergangenes Jahr ähnlich viele Menschen verreist wie 2024. Die mehrheitlich städtische Betreibergesellschaft des Flughafens zählte rund 14,8 Millionen Passagiere, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. "2025 war für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     